الطيب ومتولي تتأهلان لربع نهائي بطولة كارول ويمولر للإسكواش

تأهل الثنائي المصري مريم متولي ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالميًا إلى الدور ربع النهائي ببطولة كارول ويمولر، وذلك بعد فوزهما على جوشنا تشينابا وفريدة محمد، على الترتيب.

وتٌقام بطولة كارول ويمولر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجاري، وهي المسابقة التي تُصنف بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالي 51 ألف دولار.

وتغلبت مريم متولي على منافستها الهندية جوشنا تشينابا بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالتالي : 11-9 ، 11-6 ، 10-12 ، 9-11 ، 11-9.

وفازت نور الطيب على مواطنتها المصرية فريدة محمد بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة أشواطها كالتالي: 11-5 ، 11-5 ، 9-11 ، 11-7.