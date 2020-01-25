ترامب يوصي فريق دفاعه بـ«الأمانة» خلال محاكمة العزل

أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريق الدفاع عنه في المحاكمة الرامية لعزله في مجلس الشيوخ، بـ"التحلي بالأمانة"، وذلك قبل ساعات من بدء مرافعات الدفاع أمام المحكمة، اليوم السبت، لتفنيد الاتهامات الموجهة لترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس على خلفية قضية أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابله عبر شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، "كل ما يجب عليهم القيام به (فريقه الدفاعي) أن يكونوا أمناء ويقولوا الحقيقة فقط".

واتهم ترامب هيئة الادعاء المكونة من 7 نواب ديمقراطيين بـ"الكذب" و"المبالغة" خلال تقديمهم لحججهم أمام المحكمة، دون أن يقدم دليل أو يضع أمثلة على هذه الاتهامات، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

واعتبر الموقع الإخباري الأمريكى أن دعوة ترامب لفريقه القانوني للتحلي بالصدق تثير الدهشة لدى الكثيرين بالنظر إلى ميل ترامب إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة أو مضللة، مشيرة إلى أنه وفقا لإحصاءات صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أدلى ترامب باكثر من 16 ألف بيان كاذب أو مضلل في السنوات الثلاث الأولى من حكمه.

وتستمر مرافعات الدفاع على مدى 3 أيام وبعد انتهائها، ستخصص 16 ساعة لأعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلتهم خطيا.

ويضم مجلس الشيوخ حاليا 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون فى العادة مع الديمقراطيين، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.