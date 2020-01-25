الأهلي السعودي يعلن فترة غياب عمر السومة عن الملاعب

أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم السبت أن عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيغيب عن الملاعب وتدريبات الفريق لمدة أسبوعين.

وكان السومة قد خرج مصابا في الكتف بعد أن سجل هدفي الأهلي في المباراة التي فاز فيها الفريق على الرائد 2 - 1 أمس الأول الخميس في المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية."