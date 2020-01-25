وزع مأموري مراكز الشرطة بأسوان، اليوم، الحلوى على المواطنين، حيث تبادل المواطنون التهاني مع رجال الشرطة والتعانق وسط فرحة كبيرة، احتفالا بعيد الشرطة الـ68.

وقال مأمور مركز شرطة كوم أمبو، العميد محمود مرعي: "إن رجال الشرطة دائما في خدمة الشعب ونزولنا للشارع تعبيرا عن الحب والإخلاص المتبادل بين رجل الشرطة والمواطن، وجميعا في خدمة الوطن".

وفي سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، عددا من الميادين العامة أمام حركة السيارات، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة، بوضع الحواجز المرورية بمداخل ومخارج تلك الميادين لمنع دخول السيارات مع السماح لمرور المارة.

وكانت ميادين المحطة بمدينة أسوان، والمحطة بمدينة كوم أمبو، وميدان البوستة بأدفو، أشهر الميادين التي تم إغلاقها بتلك الحواجز الأمنية.