السعودية تعلن عن تدابير احترازية في مطاراتها بشأن فيروس كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة،اليوم السبت، اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس "كورونا"، الذي ظهر في الصين وتسبب في وفاة العشرات واصابة المئات.

وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان صادر عنها اليوم السبت" إنها اتخذت -بالتعاون مع وزارة الصحة- إجراءات وقائية احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة".

واشارت الهيئة إلى أن الإجراءات "تشمل الرحلات المباشرة وغير المباشرة بهدف التأكد من خلو المسافرين من الفيروس في جنوب الصين"، معلنة " أن هذه التدابير جاءت بعد الإعلان عن ظهور الفيروس".

وأصدرت الهيئة تعميمًا إلى المطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالمملكة، يشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، خصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.

ودعت سفارة المملكة لدى الصين، المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار الفيروس المميت.

وقالت سفارة الرياض لدى الصين، في تنبيه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت"نأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معنا لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".

وأحدث ظهور حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد المعروف إعلاميًا بـ"فيروس الصين"، حالة ذعر حول العالم خاصة في الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع الصين، خوفًا من انتقال المرض القاتل إلى مواطنيها.