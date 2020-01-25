مسعد والدسوقي يتأهل لنصف نهائي بطولة بتسبرج للإسكواش

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تأهل الثنائي المصري عمر مسعد وفارس الدسوقي إلى الدور نصف النهائي ببطولة بتسبرج للاسكواش، وذلك بعد فوزهما على محمد الشربيني وكاميل جرايسون على الترتيب.

وتقام بطولة بتسبرج للإسكواش في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 وحتى 26 يناير الجاري، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة حوالي 47 ألف دولار.

وفاز عمر مسعد على مواطنه المصري محمد الشربيني بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 77 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالتالي: 15-13 ، 19-17 ، 11-8.

فيما فاز فارس الدسوقي على منافسه النيوزيلاندى كاميل جرايسون بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة أشواطها كالتالي: 11-6 ، 7-11 ، 11-7 ، 11-7.