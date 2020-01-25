ماكرون يهنئ الرئيس اللبناني على تشكيل الحكومة الجديدة

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم السبت إنه " تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره".

وأعرب الرئيس ماكرون، بحسب البيان " عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز إصلاحات سبق للبنان أن التزم بها في مؤتمر "سيدر".

من جهته، شكر الرئيس عون الرئيس ماكرون " على الاهتمام الذي يبديه حيال لبنان، شارحاً له الأوضاع التي يمر بها حاليا".

وأكّد الرئيس اللبناني العمل على معالجة الأوضاع " على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين ووحدتهم واستعادة النهوض الاقتصادي فيه".

واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، بحسب البيان" الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والجهود الفرنسية المبذولة لمساعدة لبنان في المجالات كافة".

وتضم الحكومة الجديدة التي تشكلت في 21 كانون ثان/يناير الحالي 20 وزيراً بينهم 6 نساء برئاسة حسان دياب خلفاً لحكومة الحريري السابقة.