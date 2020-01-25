كلوب: تقييم مستوى ليفربول؟ سننظر لما حققناه بعد نهاية مسيرتنا

أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن سبب عدم توقف الريدز والنظر لشكله الرائع هذا الموسم، بعد أن حصل الفريق على كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وتصدر ترتيب البريميرليج والوصول لدور الستة عشر من دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول في الوقت الحالي لمواجهة فريق شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وقال كلوب :"بالطبع الأمر صعب وهذا هو الشيء الجيد في مسابقة الكأس، بالتأكيد الفريق المنافس يتطلع للمواجهة، وخوض المباراة على ملعب الخصم، ميزة له بنسبة 100%. نأمل أن يكون الملعب على ما يرام. كل الثقة في اللاعبين وأتمنى أن يظهروا بشكل جيد".

وأضاف :"متى سأعلق على المستوى الذي وصل له ليفربول هذا الموسم ؟ في الواقع لا أفكر في ذلك. من المنطقي أن أنظر للخلف بعد آخر مباراة في الموسم. لا يزال هناك الكثير علينا فعله".

وأكمل :"يتعلق الأمر بما يجب عليك فعله حتى ينتهي الأمر، أقوم بتهنئة اللاعبين عقب المباريات ونعقد العديد من الاجتماعات قبل وبعد المباريات، ليس لدينا وقت لإجراء التقييمات والتحليلات. يكون من المهم أن نحصل على كل المعلومات".

وتابع :"نحن في مكان جيد وهذا واضح، كنا في مكان جيد العام الماضي والعام الذي سبقه، لكننا لم نفز بشيء، نود العمل معاً على التطور والتحسن، كل من فازوا بشيء عبر التاريخ إذا كانوا توقفوا، لم يكن ليكافئهم التاريخ، عقب نهاية مسيرتنا نريد النظر للخلف ورؤية ما فزنا به".