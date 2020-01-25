القوات العراقية تشن حملة لإحراق خيام الاعتصامات في ساحة التحرير

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ذكر شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية اليوم السبت أن القوات العراقية تشن حملة لإحراق خيام الاعتصامات عند ساحة التحرير في بغداد.

وأضافوا أن ألسنة النيران وسحب الدخان الأسود غطت مكان التظاهر الرابط بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط صيحات المتظاهرين "بالروح بالدم نفديك يا عراق" وانتشار كثيف للقوات العراقية التي تطارد المتظاهرين.

وتتواصل المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الوثبة حيث تستخدم القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لملاحقة المتظاهرين الذين يستخدمون الحجارة بوجه القوات الأمنية.

ومن ناحية أخرى أفاد شهود عيان بأن مبنى فرع مصرف الرافدين في ساحة التحرير احترق .