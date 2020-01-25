فرنسا تعتزم نقل رعاياها وذويهم من إقليم ووهان الصيني

تعتزم فرنسا نقل رعاياها وذويهم من إقليم ووهان الصيني، الذي يعد بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم السبت أن القنصلية العامة الفرنسية تعتزم إنشاء خدمة حافلات لهذا الغرض، بالتعاون مع السلطات الصينية. وبدأ هذه التعاون في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الفرنسية اعتزامها نقل الرعايا من هذا الإقليم أمس الجمعة.

وبحسب الصحيفة، من المنتظر أن يتم نقل " الفرنسيين وأزواجهمـ أو أطفالهم الأجانب" من إقليم ووهان إلى مدينة تشانجسها في إقليم هونان المجاور.

ونقلت الصحيفة عن بريد إلكتروني للقنصلية يطالب بمعاودة إرساله إلى مواطنين فرنسيين آخرين حتى يصل إلى جميع الرعايا الفرنسيين في ووهان.

يشار إلى وجود جالية كبيرة من الفرنسيين في ووهان حيث تمتلك هناك مجموعة بيجو ستروين الفرنسية ومجموعة رينو نيسان مصنعين مشتركين مع شركة دونج فينج الصينية للسيارات.

وتأتي هذه الخطوة من جانب فرنسا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمس اعتزامها سحب موظفي قنصليتها وذويهم من مدينة ووهان، وبررت السفارة الأمريكية في بكين هذا الإجراء بظهور فيروس كورونا و"تكدس المستشفيات" والمشاكل اللوجستية في المدينة المعزولة.