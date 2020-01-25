قالت دار جوليان للمزادات، اليوم الجمعة، إن سبعة مكبرات صوت استخدمتها فرقة "بي.تي.إس" الكورية الجنوبية لموسيقى البوب في إحدى جولاتها بيعت بسعر 83200 دولار خلال مزاد لصالح الأعمال الخيرية قبل حفل توزيع جوائز جرامي، لتجني بذلك ما يزيد ثماني مرات عن السعر المتوقع لها في البداية.

وقالت دار جوليان، إن مكبرات الصوت التي تحمل توقيعات أعضاء الفريق تمثل أول متعلقات لفرقة "بي.تي.إس" تباع في مزاد.

وكانت الدار قد قدرت في وقت سابق أن هذه الأجهزة ستباع بمبلغ يتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار.

وقادت فرقة "بي.تي.إس" المؤلفة من سبعة أفراد موجة من موسيقى البوب الكورية إلى مناطق تجاوزت آسيا ووصلت إلى الولايات المتحدة بعد ستة أعوام فقط من ظهور الفرقة عام 2013، وفي 2019، أصبحت بي.تي.إس أول فرقة منذ البيتلز تتصدر ثلاثة ألبومات لها المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 خلال عام.

واستُخدمت مكبرات الصوت المباعة في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 خلال جولة للفرقة بعنوان (لاف يورسيلف) "حب نفسك".

وبي.تي.إس من بين الفرق التي ستشارك في إحياء حفل توزيع جوائز جرامي يوم الأحد.