 بريطانيا: عدد حاملي سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا المتحورتين من كورونا محدود جدا - بوابة الشروق
الإثنين 25 يناير 2021 10:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا: عدد حاملي سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا المتحورتين من كورونا محدود جدا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 8:26 م

أعلنت بريطانيا أن عدد حاملي سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا المتحورتين من فيروس كورونا «كوفيد - 19» في البلاد محدود جدًا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا، قد اكتشفتا بنهاية عام 2020، ظهور سلالتين جديدتين من فيروس كورونا تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 98 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك