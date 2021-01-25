بريطانيا: عدد حاملي سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا المتحورتين من كورونا محدود جدا

أعلنت بريطانيا أن عدد حاملي سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا المتحورتين من فيروس كورونا «كوفيد - 19» في البلاد محدود جدًا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا، قد اكتشفتا بنهاية عام 2020، ظهور سلالتين جديدتين من فيروس كورونا تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 98 مليون إصابة.