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كوريا الجنوبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في العراق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 8:50 ص

 أدانت حكومة كوريا الجنوبية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة العراقية بغداد وأودى بحياة العشرات.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان المتحدث باسمها اليوم /الاثنين/ حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب)، أن حكومة سول عبرت عن أسفها العميق لوقوع ضحايا من قتلى وجرحى في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 21 يناير في بغداد وأدانته بشدة.
وأفادت بأن الحكومة قدمت خالص التعازي للضحايا والشعب العراقي والحكومة العراقية، مشددة على موقفها بأنه لا يمكن تبرير الإرهاب لأي سبب، وأضافت أن الحكومة ستنضم بنشاط إلى جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب.

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