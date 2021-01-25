المصري للدراسات الاستراتيجية يصدر تقريره الأول للعام الجاري عن المنطقة

أصدر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، تقريره "الاستراتيجي" الأول لعام 2020 - 2021، والذي يشمل جهود خبراء المركز في وحداته الخمس، وهي وحدة الدراسات الإسرائيلية والإفريقية، والإيرانية، ووحدة التدريب والاستشارات البرلمانية.

ويصدر ملخص التقرير الاستراتيجي الأول للمركز، من خلال النسخة الورقية الشهرية، فيما من المقرر أن ينشر النص الكامل على الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار دعم خبراء المركز للدولة المصرية ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الاهتمام بمراكز الدراسات الاستراتيجية.

وتم إعداد التقارير الخمسة تحت إشراف رئيس المركز اللواء محمد عبد المقصود، وقامات ذات خلفيات من أجهزة وطنية محترفة وأكاديمية وإعلامية وصحفية بالإضافة لفريق من شباب الباحثين المهرة.

وتقدم التقارير الاستراتيجية إجابات احترافية عن سيناريوهات الأوضاع المختلفة خلال 2021 في الأقاليم المتماسة مع مصر، والتي تؤثر على الأمن القومى والحيوي لمصر في مناطق مختلفة.

كما تجيب التقارير عن الأسئلة الصعبة والمرتقبة، وترصد كل التحديات والإيجابيات في هذه المناطق، مستشرفة بأحدث مناهج التحليل والتوقع للأحداث المرتقبة في العديد من الميادين المهمة جدا لمصر، بالإضافة لتقديمها تصورات عديدة لقيادات تصعد وتهبط وختفى، والتي أثرت وتؤثر في الإقليم.

وتصدر التقارير الاستراتيجية الخمسة في وقت تعاني فيه الأمتان المصرية والعربية، من قلة التقارير الاستراتيجية، رغم اهتمام منافسينا في الإقليم بمراكز الدراسات الاستراتيجية، بل ويضعون خططهم على أساس تقييمات وتصورات هذه المراكز، ما بين معلنة وسرية.

ويتطلع القائمون على المركز لأن تكون هناك مراجعة في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية، خاصة في ظل تواجد القدرات الفنية والأكاديمية ذوي الخلفيات الاحترافية المختلفة، القادرين على تقديم أضعاف أضعاف ما يقدمه المراكز المنافسه في المنطقة، سواء في إسرائيل أو تركيا أو إيران.

فعلى سبيل المثال، بدأ المجال البحثي الاستراتيجي يتطور بشكل واضح، في إثيوبيا، وهو مجال هام يمكن أن يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي بكل أبعادهما.

إلى ذلك فإن التقارير الاستراتيجية الخمسة تجيب على تساؤلات الإقليم الصعبة والمرتقبة، والتي من أبرزها، احتمالية نشوب تصعيد عسكرى كبير أو صغير في الإقليم خلال العام، أو احتمالية الاستقرار النوعي.

وتجيب بقية الأسئلة عن المستجدات التي تمثل تحديات وإيجابيات على مصر، والقيادات الهابطة والصاعدة في الإقليم والمناطق المتماسة، وتطورات أزمة السد الإثيوبي، واحتمالية امتدادا أو تتراجع موجة التطبيع، واستمرار نتنياهو في قيادة إسرائيل، وهل تقف مصر بصدد عملية سياسية جديدة في المنطقة مع بايدن.

كما تشمل التساؤلات احتمالية استقرار السلطة الفلسطينية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وسقوط نظام الملالي في إيران، ومستقبل أردوغان، وكيف تنظر إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا لمصر في العام الجديد، وماذا سيحدث في الانتخابات الصومالية وتأثيره على مصر، وماذا ينتظر إريتريا في 2021 وتأثيره على أمن البحر الأحمر الحيوي جدا لمصر، وهل تتصاعد الأزمة الليبية من جديد أم تسير في إطار التهدئة وإعادة بناء الدولة، وإلى ماذا ينتهى التقارب الأمريكي الإيراني وتأثيراته على الإقليم، وما هي عواقب كورونا على المناطق المؤثرة على مصر بكل أبعادها؟!

ويمكن الاطلاع عن نصوص التقارير الاستراتيجية الخمسة كاملة من خلال الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي للمركز.