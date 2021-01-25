تنفس المكسيكيون الصعداء عند انفراج حالة الإغلاق منذ أكثر من شهر، ولكن مع شدة انتشار العدوى في الأسابيع الأخيرة عادت حالةالإغلاق، ومنها إغلاق الصالات الرياضية ليعود الجميع حبيسي المنازل، ولكن ظاهرة جديدة وهي صالات الجيم المفتوحة، والتي تقام في مواقف السيارات والحدائق العامة، مثلت طوق نجاة للكثيرين من الاكتئاب وزيادة الوزن.

وتقول كلاوديا هيرنانديز لفرانس برس، إنها سعيدة بممارسة تمارين الزونبا في الجيم الجديد المقام في موقف سيارات بالقرب منها لأن التريض في مجموعات يرفع من روحها المعنوية على عكس التريض بالمنزل الذي يبدو غريب الأطوار.

وتم إغلاق الثلث من جيمات العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، والتى يبلغ عددها بالأصل 12800 صالة رياضية تخدم الملايين من السكان.

وتظهر الحاجة الماسة للرياضة رغم خطورة التجمعات إذ أن السمنة وأمراض السكر تعد من أخطر المؤثرات على تدهور حالات المصابين بالفيروس المستجد في وقت تعاني فيه المكسيك من كونها مصنفة كثاني دولة من حيث معدلات السمنة بين الأشخاص البالغين.

وتقول أميندا دوينا ذات الـ35 عامًا إن ممارستها للرياضة هى ما جعلتها تتخطي فترة الإغلاق بسلام.

ويذكر أن المكسيك شهدت رابع أعلى معدلات وفيات خلال الجائحة، والتى تختط 140 ألفًا.

وقال هورغيه ألبرتو مدرب رقص بأحد الجيمات، إنه بفتح المتنزهات لممارسة الرياضة أصبح بإمكان الكثيرين التقاط أنفاسهم من جديد بعدما كانوا يختنقون في بيوتهم.