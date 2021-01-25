فرنسا تنفي أن الاتحاد الأوروبي طلب تمديد محادثات تنظيم سوق الطاقة

قالت وزارة المالية الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي لم يطلب وقتا إضافيا للمحادثات بشأن التغييرات في قواعد تنظيم سوق الطاقة والتي ستؤثر على شركة إلكتريسيتيه دو فرانس (دي.إي.إف) الفرنسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات وزارة المالية جاءت بعد تسجيل سهم إي.دي.إف أكبر تراجع له على الإطلاق اليوم، في أعقاب تقارير إعلامية عن رغبة المفوضية الأوروبية في تمديد محادثات تنظيم سوق الطاقة لمدة 6 أشهر أخرى.

وبعد تصريحات مسؤولي وزارة المالية الفرنسية استعاد سهم شركة الكهرباء جزءا من خسائره لتصبح 13% فقط مسجلا 74ر10 يورو حتى الساعة الثالثة ظهرا تقريبا.

يذكر أن أي تأخير كبير في إقرار تعديلات قواعد تنظيم سوق الطاقة الفرنسية يمثل عقبة بالنسبة لشركة إي.دي.إف، كما أن هذا التأجيل يمكن أن يمنع البرلمان الفرنسي من تمرير التعديلات التشريعية المطلوبة والتي تواجه معارضة من جانب العمال، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022.

وترغب الحكومة الفرنسية التي تمتلك 84% من أسهم إي.دي.إف في تعديل قواعد بيع الكهرباء الناتجة من المحطات النووية والذي سيؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة ويسمح لها بضخ المزيد من الاستثمارات في صيانة المفاعلات النووية القديمة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

في المقابل ترغب المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في ضمان ألا تضر هذه التعديلات بأوضاع الشركات المنافسة مثل توتال وإنجي.