 أمير الكويت ورئيس مجلس النواب العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أمير الكويت ورئيس مجلس النواب العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:00 ص

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف، بحضور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين – مجمل العلاقات الثنئاية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت الليلة الماضية، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدد من المسئولين الكويتيين.


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