إصابة أربعة أشخاص خلال هجومين بأفغانستان

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الأفغانية اليوم الاثنين أن اثنين من موظفيها أصيبا في هجوم مسلح في جنوب غرب البلاد.



وقال الرئيس الإقليمي للجمعية سميع الله صديق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الهجوم وقع فيما كان أربعة من الموظفين عائدين من مهمة إغاثية في مقاطعة قره باغ في إقليم غزني بجنوب غرب البلاد.



وقال صديق إنه من غير الواضح من وراء الهجوم، مضيفا أن مهمات الجمعية يتم تنسيقها مع كل من الحكومة وطالبان.



وقال متحدث باسم الحكومة إن المنظمة كانت تنقل جثامين مقاتلي طالبان الذين سقطوا في غارة جوية عندما تعرضت مركبتهم لهجوم من منطقة تسيطر عليها الحركة.



وجاء الهجوم بعد ساعات من تعرض مركبة مدرعة تابعة للسفارة الايطالية لانفجار منفصل صباح اليوم، بواسطة عبوة ناسفة في العاصمة كابول، وأًصيب اثنان بجروح طفيفة، بحسب ما صرح به مسؤول أمني.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الافغانية عن المسؤول القول إن "المركبة التي تم استهدافها تخص السفارة الايطالية، وكانت تقل موظفين أفغان يعملون في السفارة"، مضيفا أن "ثمة أضرارا لحقت بسيارة تابعة لوزارة الاقتصاد تصادف مرورها (أثناء الحادث)".



ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار.