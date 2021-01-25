عمرو أديب: أنا من الذين استفادوا بشكل مباشر من ثورة 25 يناير

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الذين استفادوا بشكل مباشر من ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن «الشباب الأطهار نزلوا إلى الشارع للمطالبة بحرية وعدالة اجتماعية».



وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن بعض الفئات التي شاركت بالثورة كانت تسعى لأهداف أخرى، منوهًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تعرف بشكل أو بآخر أنهم المرشحون للوصول إلى الحكم في مصر.



وأوضح أن الإدارة الأمريكية كانت لها رؤية في المنطقة بأن يحكم الإسلام الوسطي مصر، معلقًا: «القوى الخارجية عندما تريد شيئًا تكون مؤثرة بشكل كبير لتنفيذه، في أوقات نجحت في تنفيذه بعد 25 يناير حتى 2013، ولم تتمكن من تحقيقه في ثورة 30 يونيو».



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.