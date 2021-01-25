الخارجية الإيرانية: ننتظر تفاصيل من إندونيسيا حول ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، أن طهران تنتظر المزيد من المعلومات من الحكومة الأندونيسية حول توقيف ناقلة النفط الايرانية، واعتبر ان القضية تقنية، لافتا إلى متابعة القضية عن كثب من قبل السفارة الإيرانية في جاكرتا ووزارة الخارجية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن خطيب زادة قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي حول توقيف ناقلة نفط إيرانية في المياه الأندونيسية: "تلقينا معلومات متناقضة لكننا ننتظر المزيد من المعلومات من الحكومة الأندونيسية".

وأضاف أن "القضية تقنية وتحدث مثل هذه الحالات في الملاحة البحرية وأن منظمة الموانئ والملاحة البحرية والشركة المالكة للناقلة تبحثان عن السبب من أجل حل وتسوية القضية، كما أن سفارتنا وكذلك وزارة الخارجية تتابعان القضية عن كثب وفيما لو توصلنا الى نتيجة سنعلن عنها".