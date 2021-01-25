 فيديو.. مضيفة تحذر من تناول المشروبات المقدمة على متن الطائرة: مثيرة للاشمئزاز - بوابة الشروق
الإثنين 25 يناير 2021 2:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. مضيفة تحذر من تناول المشروبات المقدمة على متن الطائرة: مثيرة للاشمئزاز


نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 2:00 م

حذرت مضيفة طيران من مجموعة أمور يقوم بها المسافرون على متن الطائرات، أبرزها شرب السوائل التي تقدم خلال الرحلات الجوية، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

قالت كات كمالان، إنه لا يفضل أبدا شرب السوائل التي يسكبها مضيفو الطيران للركاب، وإذا كنت بحاجة لأي مشروب، استهلك المشروبات المعبأة في زجاجات عوضا عنها.

وأرجعت كملان، تحذيرها إلى أن خزانات المياه في الطائرات لا يتم تنظيفها أبداً، على حسب قولها، واصفة ذلك بأنه مثير للاشمئزاز.

@katkamalani

Just promise me you won’t 🤢 ##flightattendantlife ##travelhacks ##traveler ##cleaninghacks ##influencers ##foodhack

♬ original sound - Kat Kamalani

وشددت في الوقت ذاته على عدم تناول أي مشروبات يتم تحضيرها على متن الطائرة، كالقهوة والشاي، مرجعة ذلك إلى عدم تنظيف آلات التحضير، كآلة صنع القهوة، موضحة أن التنظيف يقتصر فقط على الأواني التي تقدم بها المشروبات، بحسب ما نشر موقع "businessinsider".

ووجهت كمالاني، نصيحة للآباء والأمهات، وذلك فيما يتعلق بصنع حليب الأطفال خلال الرحلة، قائلة: "لا تطلبوا أبدا الماء الساخن لوضعه في قنينة رضاعة أطفالكم. بل اطلبوا ماء معلبا، وبجانبه ماء ساخن في كوب. ثم اسكبوا الماء النظيف في قنينة الرضاعة، وضعوها في الكوب لتسخينها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك