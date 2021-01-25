حذرت مضيفة طيران من مجموعة أمور يقوم بها المسافرون على متن الطائرات، أبرزها شرب السوائل التي تقدم خلال الرحلات الجوية، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

قالت كات كمالان، إنه لا يفضل أبدا شرب السوائل التي يسكبها مضيفو الطيران للركاب، وإذا كنت بحاجة لأي مشروب، استهلك المشروبات المعبأة في زجاجات عوضا عنها.

وأرجعت كملان، تحذيرها إلى أن خزانات المياه في الطائرات لا يتم تنظيفها أبداً، على حسب قولها، واصفة ذلك بأنه مثير للاشمئزاز.

وشددت في الوقت ذاته على عدم تناول أي مشروبات يتم تحضيرها على متن الطائرة، كالقهوة والشاي، مرجعة ذلك إلى عدم تنظيف آلات التحضير، كآلة صنع القهوة، موضحة أن التنظيف يقتصر فقط على الأواني التي تقدم بها المشروبات، بحسب ما نشر موقع "businessinsider".

ووجهت كمالاني، نصيحة للآباء والأمهات، وذلك فيما يتعلق بصنع حليب الأطفال خلال الرحلة، قائلة: "لا تطلبوا أبدا الماء الساخن لوضعه في قنينة رضاعة أطفالكم. بل اطلبوا ماء معلبا، وبجانبه ماء ساخن في كوب. ثم اسكبوا الماء النظيف في قنينة الرضاعة، وضعوها في الكوب لتسخينها".