 «أنتم الأفضل والأقوى».. باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة - بوابة الشروق
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«أنتم الأفضل والأقوى».. باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 6:29 م

حرس البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك على تحفيز لاعبي الفريق، خلال جلسة سريعة جمعته بهم قبل بداية مران اليوم الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل في الأسبوع العاشر من الدوري، بعدما كان الفريق قد تعادل سلبيا مع أسوان في الجولة الماضية.

وقال باتشيكو للاعبي الزمالك، إن يتعين عليهم التركيز والتحلي بالثقة معتبرا أنهم الأفضل والأقوى ويجب أن يثبتوا ذلك عمليا من خلال العودة للانتصارات سريعا.

يذكر أن الزمالك استأنف تدريباته بدون راحة عقب مباراة أسوان بسبب ضيق الوقت قبل المواجهة المقبلة.


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