الأردن وأوكرانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، التحديات التبعات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهتها، واتفقا على خطوات عملية لتحديد قطاعات التعاون في المجالات الثنائية ما يتيح تعاونا اقتصاديا وتجاريا أوسع، وكذلك استمرار التشاور والتنسيق، واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.

وأشاد الصفدي بموقف أوكرانيا الداعم لحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة.