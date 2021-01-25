تركيا ترسل للبرلمان مذكرة لتمديد مهمة قواتها البحرية في بحر العرب وخليج عدن

أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 فبراير 2021، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وطلبت المذكرة تمديد مهمة القوات عاما آخر اعتبارا من 10 فبراير 2021، كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.



وأشارت المذكرة إلى مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار.



ولفتت المذكرة إلى أن مهمة القوات البحرية العاملة في تلك المناطق جرى تمديدها آخر مرة من قبل البرلمان في 5 فبراير 2020 لمدة عام.