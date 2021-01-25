البرهان يبحث هاتفيا مع محمد بن راشد العلاقات السودانية الإماراتية

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، هاتفيا، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عددا من المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب البرهان عن تقديره البالغ ومجلس السيادة والحكومة السودانية، لدولة الإمارات على ما تقدمه للسودان من دعم ومساندة على مختلف الأصعدة خاصة في مواجهة تحديات وباء كورونا.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد، خلال الاتصال دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية السودان؛ لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وتحقيق التقدم والرخاء للشعب السوداني في ظل قيادته الجديدة.