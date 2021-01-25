موسكو: سنطرح مسألة التدخل الأمريكي بالشئون الروسية في المحافل الدولية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن الحديث بشأن تصرفات السفارة الأمريكية في موسكو فيما يتعلق بالتظاهرات غير المصرح بها لم ينته، مشيرة إلى أن روسيا تعتزم طرح هذه المسألة في المحافل الدولية.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها في تصريحات متلفزة: "أود القول إنه إضافة إلى اتصالاتنا بالدبلوماسيين الأمريكيين في إطار ثنائي فإن هذه المسألة ستُطرح في المحافل الدولية المعنية .. أكرر، الحديث لم ينته بعد، وسيستمر".



ونشرت السفارة الأمريكية لدى روسيا، يوم الجمعة الماضي، مواقع ومواعيد التجمعات غير المصرح بها في المدن الروسية ليوم 23 يناير، وحثت الأمريكيين على تجنبها.



ونشر أنصار المدون والمعارض الروسي ألكسي نافالني في وقت سابق عبر شبكة الإنترنت دعوات لاتخاذ إجراءات غير منسقة لدعمه يوم 23 يناير.



وأوضحت السلطات الروسية أنها قامت سابقًا برفض تنظيم فعاليات جماهيرية بسبب الوضع الوبائي الصعب من جراء فيروس كورونا المستجد.



وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام مرارًا من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها في موسكو ومدن أخرى، حيث إنها تعتبر استفزازات وتهديداً للنظام العام، مشيرة إلى أنه سيتم "التصدي لها على الفور".