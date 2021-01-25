السجن 10 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين لإيطاليا

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعصابة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية لإيطاليا عبر تركيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهمين، قيام كل من "أشرف.ح"، و"أبو حامد.ع"، وآخر مجهول بتكوين جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول والشروع وآخر مجهول في تهريب كلا من المهاجرين "علي.ع" و"محمد.م.أ" من مصر إلى إيطاليا عبر تركيا، عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول إلا أنه أوقف بسبب ضبط المهاجرين سالفي الذكر.

وكشفت تحقيقات النيابة اتفاق المتهمين مع المجني عليه "علي.ع"، 17 سنة، لتسفيره إلى دولة إيطاليا بطريقة غير شرعية بحثا عن فرصة عمل عبر دولة تركيا نظير إعطائه مبلغ مالي وحال تواجده بميناء القاهرة الجوي في انتظارهما لإعطائه التأشيرات اللازمة للسفر تم ضبطهم.