 أشرف قاسم: الزمالك لم يستفد من تقنية الفار.. هناك أمر غير مفهوم - بوابة الشروق
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أشرف قاسم: الزمالك لم يستفد من تقنية الفار.. هناك أمر غير مفهوم

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 12:28 م

أبدى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عدم رضاه عن الجانب التحكيمي بمواجهة أسوان الأخيرة بالدوري.

وقال قاسم في تصريحاته لقتاة صدى البلد: "الزمالك لم يستفيد من تقنية الفار حتى الأن، والتقنية لم تحقق العدالة التحكيمية".

وأضاف: "تقنية الفار ألغت هدفا للزمالك أمام أسوان ولم نعترض، هذه المباراة حدثت بها اشياء غير طبيعية، كل الاندية تعاني مع تقنية الفيديو ولم يستيفدوا منه".

وتابع: "عدم مشاهدة الحكم لضربات الجزاء غير المتحسبة للزمالك امام اسوان امر غير مفهوم".

وعن ايقاف حكم ساحة مباراة الزمالك وأسوان وحكم الفيديو، رد متسائلا: "ماهي الاستفادة التي سوف تعود علينا من إيقاف حكم ساحة أو حكم الفيديو بعد التعادل أمام اسوان؟".


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