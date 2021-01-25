أبدى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عدم رضاه عن الجانب التحكيمي بمواجهة أسوان الأخيرة بالدوري.
وقال قاسم في تصريحاته لقتاة صدى البلد: "الزمالك لم يستفيد من تقنية الفار حتى الأن، والتقنية لم تحقق العدالة التحكيمية".
وأضاف: "تقنية الفار ألغت هدفا للزمالك أمام أسوان ولم نعترض، هذه المباراة حدثت بها اشياء غير طبيعية، كل الاندية تعاني مع تقنية الفيديو ولم يستيفدوا منه".
وتابع: "عدم مشاهدة الحكم لضربات الجزاء غير المتحسبة للزمالك امام اسوان امر غير مفهوم".
وعن ايقاف حكم ساحة مباراة الزمالك وأسوان وحكم الفيديو، رد متسائلا: "ماهي الاستفادة التي سوف تعود علينا من إيقاف حكم ساحة أو حكم الفيديو بعد التعادل أمام اسوان؟".