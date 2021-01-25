 وكالة الإحصاء الكندية: البطالة في البلاد تسجل 8.8% في ديسمبر - بوابة الشروق
الإثنين 25 يناير 2021 6:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

وكالة الإحصاء الكندية: البطالة في البلاد تسجل 8.8% في ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 6:31 م
عدلت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الإثنين من معدل البطالة في البلاد في شهر ديسمبر الماضي إلى 8.8% من 8.6%، في حين تم تعديل الانخفاض الصافي في الوظائف لهذا الشهر إلى 52700 من 62600، حيث أنهت الوكالة أكبر مراجعة تاريخية لبيانات القوى العاملة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن المراجعة، التي أجريت لضمان توافق البيانات مع التقديرات السكانية والحدود الجغرافية الأخيرة، "ليس لها أي تأثير فعلي" على تقديرات التوظيف لفترة الوباء من مارس إلى ديسمبر 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بيعات التجزئة في كندا في نوفمبر الماضي ارتفاعا شهريا سابعاً على التوالي وبنسبة 1.3% لتبلغ معه القيمة الإجمالية للمبيعات 55.2 مليار دولار، وفقا لوكالة الإحصاء الكندية.

وعزت وكالة الإحصاء هذا النمو بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مبيعات متاجر الأغذية وأيضا إلى ارتفاع محدود في المبيعات على الإنترنت.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك