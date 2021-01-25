عدلت وكالة الإحصاء الكندية اليوم الإثنين من معدل البطالة في البلاد في شهر ديسمبر الماضي إلى 8.8% من 8.6%، في حين تم تعديل الانخفاض الصافي في الوظائف لهذا الشهر إلى 52700 من 62600، حيث أنهت الوكالة أكبر مراجعة تاريخية لبيانات القوى العاملة.



وقالت الهيئة في بيان لها إن المراجعة، التي أجريت لضمان توافق البيانات مع التقديرات السكانية والحدود الجغرافية الأخيرة، "ليس لها أي تأثير فعلي" على تقديرات التوظيف لفترة الوباء من مارس إلى ديسمبر 2020.



يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه بيعات التجزئة في كندا في نوفمبر الماضي ارتفاعا شهريا سابعاً على التوالي وبنسبة 1.3% لتبلغ معه القيمة الإجمالية للمبيعات 55.2 مليار دولار، وفقا لوكالة الإحصاء الكندية.



وعزت وكالة الإحصاء هذا النمو بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مبيعات متاجر الأغذية وأيضا إلى ارتفاع محدود في المبيعات على الإنترنت.