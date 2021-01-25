سياسي ألماني: أوروبا قد تجد نفسها وحيدة بدون روسيا

أكد السياسي الألماني، رئيس الوزراء السابق لولاية براندنبورغ، ماتياس بلاتزيك، ضرورة استئناف التعاون والعلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين موسكو وبروكسل.

ودعا السياسي الألماني في مقابلة مع شبكة "RND" الإعلامية، إلى بدء العمل على هيكل أمني مشترك مع روسيا يكون أساسه المساواة بين الطرفين.

وقال رئيس وزراء الولاية السابق: "إذا لم يحدث هذا، فيمكن لأوروبا أن تدفع البلد (روسيا) نحو مزيد من التقارب مع الصين"، مضيفا أنه "إذا تم انتخاب الرئيس الخطأ في الولايات المتحدة مرة أخرى، ويمكن أن يحدث هذا، فقد نجد أنفسنا، نحن الأوروبيين، فجأة وحدنا في هذا العالم".

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من حل القضايا المعقدة التي تواجهها دون مشاركة روسيا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تشمل حاليا التغير المناخي، ومكافحة الإرهاب، ومشكلة اللاجئين، والأمن في الشرق الأوسط، ونزع السلاح.

وأكد السياسي الألماني أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في سياسة العقوبات تجاه موسكو، مؤكدا أن القيود أضرت بالجانبين، وأدت أيضا إلى تدهور العلاقات السياسية وزيادة خطر التصعيد العسكري.