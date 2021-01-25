شقيق أحد المختطفين بليبيا: ضيق الرزق بيخلي الناس تغامر بأرواحها

قال محمد أبو إلياس، شقيق أحد المصريين المختطفين في ليبيا، إن الشباب المختطفين 9 منهم من قرية فابريقة التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف وواحد من الشرقية، مشيرًا إلى أنهم توجهوا إلى ليبيا لطلب الرزق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنهم دخلوا إلى ليبيا بشكل غير شرعي؛ بسبب ضيق الحال في مصر، معلقًا: «ضيق الرزق بيخلي الناس تغامر بأرواحها».



ولفت إلى أنه حذر أقاربه من السفر إلى ليبيا، وخاصة في ظل الأوضاع التي تعانيها، قائلًا إن المسؤول عن سفرهم نادر زيد محمود، من قرية طنطا مركز ببا وشهرته «خميس»، طلب 27 ألف جنيه مقابل الفرد.



وأشار إلى خطفهم يوم الأربعاء، والمساومة على إفراجهم مقابل 107 آلاف جنيه لكل شخص، أي ما يعادل 35 ألف دينار ليبي، متوجهًا برسالة للشباب: «لو اشتغل بـ50 جنيها هنا أحسن من 200 جنيه هناك».



وخُطفت مجموعة مسلحة في مدينة طبرق الليبية، 10 مصريين من محافظة بنى سويف، وطلبوا فدية مالية توازي ما قدره 100 ألف جنيه عن كل شاب حتى لا يتعرض هؤلاء للقتل.