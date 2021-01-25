محافظ بورسعيد يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود وعاملين، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ٦٩، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية الاستقرار والأمان والخير والسلام.

وقدم محافظ بورسعيد، التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

وقال المحافظ، في بيان إعلامي، إن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هي ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم، إذ أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه ضد أهل الشر أو أي معتد غاشم يريد النيل منه ومقدساته.

ودعا اللواء عادل الغضبان، جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.