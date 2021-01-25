ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أغنية مصباح علاء الدين

خطفت حنين، ابنة الفنان محمد رمضان، الأنظار، بعد مشاركتها والدها بطولة فيديو كليب أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "مصباح علاء الدين"، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وتم طرح الكليب، أمس الأحد، عبر القناة الرسمية للفنان محمد رمضان على "يوتيوب"، وتجاوز عدد مشاهداته 2 مليون مشاهدة في اليوم الأول لطرحه.



وحرص رمضان في أغنية "مصباح علاء الدين"، على توجيه رسائل لأعدائه ومهاجميه ومدبرين المكائد له، مؤكدا لهم أنه مستمر في طريق النجاح ولا يتأثر بمؤمراتهم.



ويقول محمد رمضان في الأغنية: "من تحت الصفر سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا لم يفرق معي الهجوم، لما أنا مش فارق معاك والناس كلها وياك، اسأل عائلتك تقول لك، بنشوفه من وراك".



كما تضم أغنية "مصباح علاء الدين" تكريما غير مباشر للفنان الراحل، هادي الجيار، الذي توفي إثر مضاعفات فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في مشهد يقوم فيه النجل الأصغر لمحمد رمضان بتجسيد دور والده وهو صغير داخل غرفته في منزله، والحائط الذي وراء سريره معلقا عليه صورا لعدد من الفنانين، منهم عمر الشريف، وعادل إمام، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد زكي، والجيار.





