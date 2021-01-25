أصدر مجلس الوزراء العراقي أمرا بتشكيل مديرية للجرحى العسكريين، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن "مديرية الجرحى العسكريين في الوزارة تشكّلت بأمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".



وعن اختصاصاتها، أوضح وزير العمل العراقي أنها تختص بمتابعة شؤون الجرحى العسكريين فقط.



وأوضح الركابي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحضر اجتماعات لمناقشة أوضاع جرحى القوات الأمنية بجميع أنواعها، على غرار ما تم انعقاده بشأن جرحى وزارة الداخلية.



وكشف الوزير أن وزارته ستخصص راتباً لمن ليست لديه وظيفة، ولديه صلة وثيقة بالجريح في وزارة الداخلية ممن تمَّت إحالتهم إلى التقاعد.



وقال إن هناك 11 مركزاً طبياً ترتبط بوزارة العمل، لتوفير الكراسي المتحركة والعكازات وغيرها من الخدمات التي تقدم للجرحى من القوات الأمنية.



يشار إلى أن العشرات من جرحى الجيش العراقي كانوا قد تظاهروا في الـ10 من شهر ديسمبر الماضي أمام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم.



وناشد المتظاهرون الحكومة النظر لمعاناتهم والاستجابة لمطالبهم ومنحهم قطع أراض كونها من أبسط حقوقهم معربين عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، رغم التضحيات التي قدموها في النصر على الإرهاب، حسب تعبيرهم.