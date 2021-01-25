ثقافة الإسكندرية يحتفي بالذكرى الـ10 لثورة يناير

نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الأحد، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ١٠ لثورة ٢٥ يناير، وذلك من خلال البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "عبقرية الثورة المصرية" للناقد سعيد الصباغ، وورشة فنية بعنوان "مصر مهد الحضارات" إشراف الفنانة هند نجيب، ضمن نشاط بيت ثقافة أبي قير.

كما تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "إنجازات ثورة ٢٥ يناير" للكاتبة زينب طه، ضمن نشاط بيت ثقافة ٢٦ يوليو، وورشة فنية لرسم لوحات تعبر عن الثورة باستخدام الألوان والخامات المختلفة، ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية ببيت ثقافة رشدي، إلى جانب تقديم مجموعة مختارة من أجمل الأغنيات الوطنية مترجمة بلغة الإشارة.

وفي سياق متصل، أقام فرع ثقافة الإسكندرية ندوة لمناقشة ديوان شعر العامية "كله زايل" للشاعرة السكندرية حنان حسن، من خلال البث المباشر عبر منصة نادي أدب التذوق الإلكترونية، بمشاركة الشاعر أحمد يحيى، والشاعرة منال أحمد، والناقد أيمن عمر.