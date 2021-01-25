محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع للواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، والعقيد أحمد السايح قائد القطاع العسكري بقنا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم بمقر فرق قوات الأمن بمدينة قنا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

حضر مراسم الاحتفال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وحازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات الشرطية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وقدم محافظ قنا ورئيس الجامعة التهنئة لمدير أمن قنا، ولجميع قيادات الشرطة بالمحافظة ولأسر الشهداء، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وعلى ما يقدمونه من تضحيات.

وأكدوا أن مصر لن تنسى أبداً أبنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، لافتين إلى أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء، وأن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانًا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن.

من جانبه أكد مدير أمن قنا، أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين مقدمًا الشكر لمحافظ قنا، ورئيس الجامعة وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، على تهنئتهم بعيد الشرطة.

وأكد مردودها النفسي والإيجابي على كل القوات الشرطية من ضباط وصف ضباط وجند في مواصلة دورهم في الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته، مشيدًا بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن من قوات الجيش والشرطة من أجل أن ينعم الوطن بنعمتي الأمن الأمان.