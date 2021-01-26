أسامة كمال: أمين الدول العربية مبيطلعش الساحر ويضرب العصا فالدنيا تتحل

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية يمثل مجموع مواقف الدول العربية، معلقًا: «السفير أحمد أبو الغيط أو عمرو موسى أو غيرهم مبيطلعش الساحر ويضرب العصا فالدنيا تتحل».



وأضاف كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن المشكلة في رغبات الدول العربية والتي رغبت في إسقاط الجامعة وخلق كيان جديد شرق أوسطي يضم إسرائيل وإيران، منوهًا إلى أن قطر حاولت التعامل مع أمين عام الدول العربية على أساس أنه يعمل لديها.



وأوضح أن الدول العربية تختار الأمين العام للجامعة، كرجل دبلوماسي يحسن إدارة الأمور للوصول إلى قرارات جماعية بينها، لافتًا إلى أن وزير الخارجية القطري الأسبق حسم بن جاسم كان من أسباب الوقيعة الشديدة بين الدول العربية بعضها البعض وأحدث الفرقة.



وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع، إن مصر قررت إعادة ترشيح السيد أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لفترة ثانية كاملة (5 سنوات).