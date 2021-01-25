تغير المناخ يهدد طيور محميات الأمازون في البرازيل

كشفت دراسة استمرت 3 عقود، عن انخفاض أعداد العشرات من الطيور في محميات الأمازون بالبرازيل، على مدار الـ35 عام الماضية.

وقال فيليب ستوفر، الأستاذ في كلية الموارد الطبيعية المتجددة في جامعة ولاية لويزيانا الأمريكية وأحد القائمين على الدراسة، إنه كان يعتقد سابقًا أن السكان هم سبب قلة الطيور لأن نشاطهم يؤثر على حياتها، ولكن الدراسة كشفت أن سبب التأثير السلبي الأكبر لم يعد من البشر، بل من تغير المناخ.

وأضاف أنه تم التوصل إلى عدم وجود تأثير بشري ضار في المحميات لأن الغطاء الشجري غير متضرر، وهذا يدل على غياب الصيد الجائر أو تهريب طيور بهدف التجارة، وما تم ملاحظته هو انتشار الجفاف وتغير درجات الحرارة، وهذه الأسباب أدت إلى فقدان الطيور لجزء من الطعام وعدم القدرة على التكيف مع الحرارة إلى حد ما؛ مما قلل من التنوع البيولوجي- بحسب موقع "مونجا باي" الأمريكي الخاص بأخبار العلوم البيئية والطاقة.

وأوضح أن ما يحدث في محميات الأمازون على مدار 3 عقود، حدث في أماكن في شمال شرق البرازيل، حيث ارتفعت درجات الحرارة وظهر الجفاف الشديد والأمطار غير المنتظمة، وكل ذلك أدى إلى انقراض أنواع من الطيور على مدار الـ60 عامًا الماضية، ولهذا هناك مخاوف من وصول الطيور في المحميات إلى مرحلة الانقراض وليس قلة الأعداد فقط.

وأشار إلى أن الدراسة بدأت عام 1979 بمشاركة عالم الأحياء والبيئة، توما لوفجوي، وكانت جزءًا من مشروع الديناميات البيولوجية للغابات التابع لمركز الأمازون للتنوع البيولوجي، وهدفها معرفة ما إذا كانت المحميات الطبيعية الصغيرة أفضل للطيور من الكبيرة أم لا، ليتضح أن الحجم لا يشكل فارقًا وما أثر على حياة الطيور هو المناخ بعد أن كان السكان يشكلون التأثير الأكبر.

وقال إنه منذ بدء الدراسة تم أخذ عينات من عشرات المواقع في المحميات لفحص مدى تدهور النظام البيئي، ومع مرور السنوات، كشفت النتائج عن زيادة التدهور.

وأضاف أن تأثير المناخ بدأ بالقضاء على بعض أنواع الطيور الآكلة للحشرات وهذا لم يكن يشكل خطرًا ولكن في أوائل التسعينيات زاد الأمر سوءًا، وقلت أنواع أكثر من الطيور، وكشفت النتائج عن انخفاض 52 نوعًا من الطيور وزيادة 24 نوعًا آخرين ولكن بنسب غير ثابتة وهذا يجعلها مهددة بالموت مثل غيرها مع استمرار تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وقلة الماء.