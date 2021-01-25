موديرنا تقول إن لقاحها المضاد لكورونا يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس

أعلنت شركة موديرنا للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.