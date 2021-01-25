 موديرنا تقول إن لقاحها المضاد لكورونا يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس - بوابة الشروق
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موديرنا تقول إن لقاحها المضاد لكورونا يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 5:31 م

أعلنت شركة موديرنا للصناعات الدوائية، اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لكورونا يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

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