تحرير 20 محضر مخالفات متنوعة في المحلة الكبرى

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 20 محضرًا متنوعًا، منها 7 محاضر كمامة، و6 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و3 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 13 مسجدًا، و25 مدرسة، و6 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و35 شارعًا، و4 مراكز شباب، و5 مقار وحدات محلية قروية، و14 ماكينة صرف آلي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.