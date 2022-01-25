الصحة: 25 ألف عبوة معبأة من دواء كورونا جاهزة للطرح بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ 25 ألف عبوة معبأة من دواء كورونا الصادر عن شركة ميرك، يمكن طرحها في المستفيات بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك موادًا خامًا متوفرة تكفي إنتاج 150 ألف عبوة.

وأوضح أن المريض يحتاج علبة واحدة ما بين 200 إلى 400 "مللي"، مشيرًا إلى أنّ العلبة الواحدة تكفي المريض طوال خمسة أيام.

وأشار إلى أنّ مصر هي الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، والرابعة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند في إنتاج هذا الدواء.

ولفت المتحدث، إلى أولوية تأمين الاحتياجات المحلية من الدواء لتأمين المواطن المصري والمقيم، مؤكّدًا أنه لا يوجد ما يمنع من التصدير لـ"الدول الصديقة والشقيقة"

وشدّد عبد الغفار، على أن العالم لن يكون آمنًا إلا من خلال أن تكون كل دولة آمنة.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة والسكان، قد أكّد أنّ الدولة المصرية نجحت في توفير عقار "مولونوبيرافير" المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أصبح العقار الجديد متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذا الدواء سيكون متوفر للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فقط، ولن يسمح بتداوله خارج هذا النطاق وفي الأسواق.