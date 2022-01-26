حكيمي أفضل لاعب في مواجهة المغرب ومالاوي

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فاز أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد مولاي والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقاد حكيمي منتخب المغرب للفوز بهدفين مقابل هدف، وأحرز الظهير الأيمن الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة نجح في إسكانها بشباك مالاوي.

وأعطت اللجنة المنظمة للبطولة، أشرف حكيمي، جائزة رجل المباراة بعدما سجل هدفا وقاد فريقه للصعود لدور الثمانية.

تأهل المغرب يجعلها تلاقى الفائز من مواجهة الغد بين مصر وكوت ديفوار والتي ستقام مساء الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.