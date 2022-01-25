أستراليا ترصد 23 إصابة بكورونا على متن سفينة مساعدات متجهة إلى تونجا

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رصدت السلطات الأسترالية 23 حالة إصابة على الأقل بكوفيد 19 بين طاقم سفينة تابعة للبحرية الأسترالية بينما كانت في طريقها لإيصال مساعدات حيوية إلى تونجا الخالية من فيروس كورونا.

وكان ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا – هاباي" فى تونجا يوم 15 كانون الثاني/يناير قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وغطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بالرماد البركانى وتسبب في امواج مد عبر المنطقة .

وقال وزير الدفاع الأسترالى بيتر دوتون إن الحكومة تعمل مع مسؤولى تونجا لإبقاء السفينة في البحر .

وذكر الوزير في تصريحات لشبكة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء: "إنهم (سكان تونجا) بحاجة ماسة إلى المساعدات ولكنهم لا يريدون خطر كوفيد" .

وأضاف: "سنعمل على كل ذلك بأسرع ما يمكن".

وغادرت السفينة ، التي من المقرر أن تصل بحلول يوم الاربعاء ، أستراليا يوم الجمعة حاملة كميات كبيرة من المساعدات بما فيها المعدات الهندسية والمياه والمأوى .

كما توجد طائرات مروحية على متن السفينة، التي قد تكون قادرة على إيصال الإمدادات دون تلامس.

ولم تسجل تونجا سوى حالة إصابة واحدة بكوفيد -19 خلال الجائحة، وهي لمسافر كان قد وصل على متن رحلة من نيوزيلندا في تشرين الأول/أكتوبر.