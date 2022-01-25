بريطانيا: إلغاء اختبارات كوفيد للمسافرين العائدين اعتبارًا من 11 فبراير

أكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس أنه سيتم إلغاء اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين ضد فيروس كوفيد عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام بدأ من 11 فبراير.



ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" عن وزير النقل جرانت شابس قوله أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم 11 فبراير في فترة العطلة المدرسية.



في بيان أمام مجلس العموم، قال شابس إن الحكومة "ألغت جميع اختبارات السفر للأشخاص الملقحين".



وأضاف: "لقد وعدنا بأننا لن نستمر على هذه الإجراءات حتى ولو يوم واحد أطول مما كان ضروريًا، ومن الواضح لي الآن أن اختبار المسافرين الملقحين قد تجاوز فترة الحاجة إليه، وبالتالي فإننا نلغي جميع اختبارات السفر للأشخاص الذين تم تطعيمهم".



ومضى قائلاً: "ليس فقط جعل السفر أسهل كثيرًا ولكن أيضًا، بالطبع، توفير حوالي 100 جنيه إسترليني لكل أسرة في الزيارات إلى الخارج، مما يوفر اليقين للمسافرين وشركات النقل و قطاع السياحة الحيوي لفصلي الربيع والصيف."



وقال شابس إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا سيكونون قادرين على إثبات حالة التطعيم الخاصة بهم على تطبيق الخاص بهيئة الرعاية الصحية من الساعة 4 صباحًا يوم 3 فبراير.



كما أخبر أعضاء البرلمان أن المملكة المتحدة مستعدة أيضًا للاعتراف بشهادات اللقاح من 16 دولة أخرى.



وقال إن إعادة الاتصال بالأسواق الرئيسية لن "يعزز" اقتصاد المملكة المتحدة فحسب، بل سيساعد أيضًا صناعة الطيران على "العودة إلى السماء".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند كاي إن صناعة الطيران لن تتعافى تمامًا إلا بعد رفع جميع القيود.