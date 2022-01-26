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انتهاء الجولة الثانية من التصويت في انتخابات الرئاسة بإيطاليا دون فائز

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 11:45 م

انتهت الجولة الثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية في إيطاليا اليوم الثلاثاء دون أن تسفر عن فوز أي من المرشحين، حيث قدم نواب عن أحزاب الائتلاف الحاكم بطاقات فارغة مجددا.

ومثلما حدث في اليوم الأول من التصويت أمس الاثنين، لم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الـ 1009 ناخب المطلوبين لانتخاب خليفة لسيرجيو ماتاريلا. ولم تتفق أحزاب تياري يسار الوسط ويمين الوسط على مرشح مشترك.

ومن المتوقع أن تسفر الجولة الثالثة المقررة غدا على نتائج مشابهة. ولن تكفي أغلبية مطلقة للفوز إلا بعد الجولة الرابعة المقررة بعد غد الخميس.

وتكثفت المفاوضات بين رؤساء الأحزاب لاختيار مرشح محتمل بعد انسحاب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني من سباق الرئاسة.


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