الشرطة توزع ورودا وشوكولاتة على المواطنين بالعاشر من رمضان

حرص عدد من القيادات الشرطية بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لمديرية امن الشرقية على النزول إلى شوارع المحافظة، اليوم الثلاثاء؛ لـ توزيع الورود والشوكولاتة على المواطنين والمارة وقائدي المركبات؛ احتفاءً واحتفالًا بالذكرى الـ70 لـ عيد الشرطة المصرية بمناسبة مرور 70 عامًا على موقعة الإسماعيلية الشهيرة.

تقدم صفوف القيادات الشرطية العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع مدينة العاشر من رمضان، والرائد محمد أسامة، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، والمقدم محمد حامد سليم، رئيس إدارة مرور العاشر من رمضان، وعبير حواس، الملازم أول رئيسة وحدة العلاقات العامة وحقوق الإنسان بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وشارك عدد من أعضاء مجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور أيمن رضا، أمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ورئيس لجنة الأمن والدفاع ووكيل مجلس أمناء العاشر من رمضان، القوات الشرطية احتفالهم بالعيد الـ70 للشرطة المصرية الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، في ذكرى موقعة الإسماعيلية وما دار من دور بطولي لرجال الشرطة آنذاك.