تقارير: وزيرة الدفاع الألمانية لن تسافر إلى حفل افتتاح دورة بكين الأولمبية

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت لن تسافر إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.

جاء ذلك وفقا لما صرحت به الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال من بوابة "تي أون لاين" الإخبارية.

وقال متحدث باسم الوزارة :" لا السيدة وزيرة الدفاع ولا ممثل من المستوى القيادي في الوزارة ينتوي السفر إلى الألعاب الأولمبية الشتوية 2022".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث الرياضيين الأولمبيين الألمان (149 رياضيا) المشاركين في دورة بكين هم من جنود الجيش الألماني.

ولا تسعى الحكومة الألمانية في الوقت الراهن على الأقل إلى القيام بمقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية.

وفيما يتعلق بما ينتويه المستشار الألماني أولاف شولتس بخصوص دورة بكين، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية لبوابة "تي أون لاين" إنه لا تزال هناك رغبة في " إيجاد حل أوروبي موحد".

كان شولتس أعلن منتصف الشهر الجاري أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن المقاطعة الدبلوماسية المحتملة لدورة الألعاب الشتوية، وقال في أعقاب لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجري الحديث مع أطراف أخرى عديدة " لأننا نريد أن نتحرك بشكل منسق في هذا الشأن".

من جانبه، يتوقع الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني أن المستشار الألماني لن يتوجه إلى بكين أثناء دورة الألعاب الشتوية، وقال متحدث باسم الاتحاد للبوابة إن الاتحاد لا يتوقع وفقا لمعلوماته الحالية وجود ضيوف من الساسة الألمان في دورة الألعاب الشتوية.

كانت دول مثل كندا وبريطانيا انضمت إلى المبادرة الأمريكية وقررت القيام بمقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية وهو ما يعني عدم إرسال ممثلين عن حكومات هذه الدول إلى بكين التي تواجه انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور وسكان التبت وبسبب قمع حركة الديمقراطية في هونج كونج وتهديدها لتايوان.