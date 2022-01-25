رئيس كاف: بوابات ملعب أوليمبي لم تعمل بالكامل ويجب محاسبة المسؤول عن غلقها

علق الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على الاتهامات بشأن البوابات المغلقة في ملعب أوليمبي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الكاميرون وجز القمر وأدت إلى وفاة 8 مشجعين.

وقال رئيس الكاف في المؤتمر الصحفي: «كانت هناك بوابات مغلقة يجب أن تكون مفتوحة، ولكنها لم تعمل في وقت المباراة، لا يمكن أن نتوقع السبب ورا ذلك، بل يجب أن يكون هناك تحقيقًا لمعرفة المسؤول عن ذلك».

وأضاف: «الأجواء كانت مزدحمة للغابة ولو كانت هذه البوابات تعمل ربما ما كانت هذه الأحداث لتقع، لذلك يجب أن نعرف المسؤول عن ذلك».

وتابع: «خضت العديد من المناقشات الحادة في الاجتماعات التي عقدت، هذا الأمر غير مقبول بالطبع ورفضنا ذلك بشدة».

وأوضح موتسيبي: «تواصلت مع الحكومة الكاميرونية، وسنرى ما الذي ستسفر عنه التحقيقات في هذا الشأن، من أغلق هذه البوابة، ومن أعطى الأمر بغلق هذه البوابة، هذا ما سنتعامل معه».

وأتم: «الأمر لا يتعلق بنسبة الحضور الجماهيري بل بأزمة غلق البوابة، يجب أن نضع أيدينا على المشكلة الرئيسية ولا نلتفت لأمور جانبية».

ويأتي المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإفريقي بعدما أعلنت الحكومة الكاميرونية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح 50 آخرون في تدافع حدث أمس الإثنين في ملعب أوليمبي، على هامش مباراة الكاميرون أمام جزر القمر، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وحاول حشد من المشجعين دخول ملعب أوليمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة بين منتخبي الكاميرون وجزر القمر.