الكبسولة «سبيس إكس دراجون» تعود من المحطة الفضائية الدولية بعد مهمة إعادة إمداد

هبطت كبسولة الفضاء "سبيس إكس دراجون" غير المأهولة قبالة سواحل فلوريدا يوم الاثنين بعد الانتهاء من مهمة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت دراجون، المحملة بطنين من المعدات العلمية وعينات الدم التي قدمها طاقم المحطة الفضائية الدولية، قد انفصلت من الموقع المدارى صباح يوم الأحد .

وأرسل الطاقم المكون من رائدي الفضاء الأمريكيين كايلا بارون وتوماس مارشبورن ورائد الفضاء الألمانى ماتياس ماورير عينات الدم لاستخدامها في إطار الفحوصات الطبية حول آثار السفر طويل الأجل إلى الفضاء على رؤية الأشخاص.

وكان من المقرر أصلا أن تغادر الكبسولة دراجون إلى الأرض يوم الجمعة إلا أن وكالة ناسا أجلت المغادرة بسبب سوء الأحوال الجوية في فلوريدا .