روسيا تضيف نافالني إلى قائمة تضم 10 آلاف «إرهابي ومتطرف»

بعد عام من سجنه الذي تسبب في انتقادات دولية،أصبح المعارض الروسي ألكسي نافالني رسميا ضمن قائمة للمتطرفين في روسيا.



كما تم أيضا إدراج العديد من زملائه في الحملة على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.



وتم إدراج نافالني،45 عاما، ويحمل رقم 7504 إلى قائمة من 10 آلاف اسم ، والتي تتضمن أيضا داعمين لتنظيم داعش الإرهابي,



ويقضي نافالني عقوبة السجن في معسكر عقابي على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو.



ففي يونيو، صنفت محكمة موسكو مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد والمنظمات الأخرى المرتبطة بها كمنظمات متطرفة، وبالتالي قامت بحظرها. وقال نقاد إن الهدف هو القضاء على المؤيدين لمعارضي الحكومة.



وتم إضافة نشطاء آخرين إلى القائمة من بينهم المحامي ليوبوف سوبول، والناشط في مكافحة الفساد رسلان شافدينوف، والنائبان المستقلان عن مدينة تومسك في سيبيريا أندريه فاتييف وزينيا فادييفا.



ويشترط القانون تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص المدرجين في القائمة. ويعمل العديد من شركاء نافالني الآن من الخارج خوفًا من الملاحقة القضائية.